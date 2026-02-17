Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:52
24.683 -0,20%
Dow Jones 17:52
49.553 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: su di giri Alnylam Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Alnylam Pharmaceuticals
Grande giornata per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,01%.
Condividi
```