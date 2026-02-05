Male Alnylam Pharmaceuticals sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni
, che esibisce una perdita secca del 6,13% sui valori precedenti.
Il movimento di Alnylam Pharmaceuticals
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di medio periodo di Alnylam Pharmaceuticals
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 347,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 374,6, mentre il primo supporto è stimato a 320,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)