Male Alnylam Pharmaceuticals sul mercato azionario di New York

società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni

Alnylam Pharmaceuticals

Nasdaq 100

Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 6,13% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 347,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 374,6, mentre il primo supporto è stimato a 320,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)