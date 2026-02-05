Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:22
24.722 -0,68%
Dow Jones 20:22
49.128 -0,75%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Male Alnylam Pharmaceuticals sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
Male Alnylam Pharmaceuticals sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che esibisce una perdita secca del 6,13% sui valori precedenti.

Il movimento di Alnylam Pharmaceuticals, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo di Alnylam Pharmaceuticals ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 347,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 374,6, mentre il primo supporto è stimato a 320,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```