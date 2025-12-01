New York: nuovo spunto rialzista per Accenture

società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing

S&P-500

Accenture

indice del basket statunitense

Accenture

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 261,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 253,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 269,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)