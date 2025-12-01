Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: nuovo spunto rialzista per Accenture

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Accenture rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di breve periodo di Accenture mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 261,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 253,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 269,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
