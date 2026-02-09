Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:09
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:09
50.104 -0,02%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: giornata depressa per Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 381,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 370,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 392,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
