New York: giornata depressa per Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica
, che tratta con una perdita del 2,50%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 381,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 370,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 392,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)