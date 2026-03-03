Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

New York: si concentrano le vendite su Amgen

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Amgen
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società farmaceutica, che mostra un decremento del 2,78%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Amgen subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 380,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 371,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 389,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```