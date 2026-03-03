New York: si concentrano le vendite su Amgen

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società farmaceutica
, che mostra un decremento del 2,78%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di Amgen
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 380,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 371,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 389,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)