New York: scambi al rialzo per Deckers Outdoor

distributore di calzature, abbigliamento e accessori

S&P-500

Deckers Outdoor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 3,25%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 92,03 USD e primo supporto individuato a 88,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)