Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:23
25.536 +0,76%
Dow Jones 19:23
47.396 +0,23%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: si concentrano le vendite su Schlumberger

Sottotono il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che passa di mano con un calo del 2,99%.
