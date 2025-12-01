New York: rosso per American Tower

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast
, con una flessione del 2,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di American Tower
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di American Tower
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 178,1 USD. Supporto stimato a 174,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 181,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)