New York: rosso per American Tower

società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast

American Tower

American Tower

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 178,1 USD. Supporto stimato a 174,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 181,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)