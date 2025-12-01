Milano 12:02
42.959 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:02
9.712 -0,09%
Francoforte 12:02
23.523 -1,32%

Oro: 4.240,87 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.240,87 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.240,87 dollari l'oncia (+0,58%) alle 08:30.
Condividi
```