Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,22%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.511, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.853. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.170.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)