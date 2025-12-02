Milano 11:49
43.517 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:49
9.733 +0,32%
Francoforte 11:48
23.742 +0,64%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/12/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,22%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.511, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.853. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.170.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
