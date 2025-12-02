Milano 11:49
43.519 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:50
9.734 +0,33%
Francoforte 11:50
23.748 +0,67%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,38%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23.470,4 e primo supporto individuato a 22.976,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23.964,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```