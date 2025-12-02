Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,38%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23.470,4 e primo supporto individuato a 22.976,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23.964,1.
