Francoforte: scambi al rialzo per Hugo Boss

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa di moda tedesca
, con una variazione percentuale del 3,78%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hugo Boss
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,08%, rispetto a +3,12% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo del luxury brand
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 40,41 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 42,29, mentre il primo supporto è stimato a 38,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)