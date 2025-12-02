Milano 15:49
Francoforte: scambi al rialzo per Hugo Boss

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Hugo Boss
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa di moda tedesca, con una variazione percentuale del 3,78%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hugo Boss mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,08%, rispetto a +3,12% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo del luxury brand ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 40,41 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 42,29, mentre il primo supporto è stimato a 38,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
