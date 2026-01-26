Hugo Boss scende a Francoforte dopo downgrade di RBC a Sector Perform

(Teleborsa) - La casa di moda tedesca Hugo Boss
soffre sulla Borsa di Francoforte dopo che gli analisti di RBC
hanno tagliato la raccomandazione
a "Sector Perform
" da "Outperform", abbassando anche il target price a 38 euro per azione dai precendenti 40 euro.Hugo Boss
registra una flessione dello 0,78%
rispetto alla vigilia e si attesta a 34,53 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 34,23 e successiva a quota 33,93. Resistenza a 34,74.