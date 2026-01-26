Milano 9:53
Hugo Boss scende a Francoforte dopo downgrade di RBC a Sector Perform
(Teleborsa) - La casa di moda tedesca Hugo Boss soffre sulla Borsa di Francoforte dopo che gli analisti di RBC hanno tagliato la raccomandazione a "Sector Perform" da "Outperform", abbassando anche il target price a 38 euro per azione dai precendenti 40 euro.

Hugo Boss registra una flessione dello 0,78% rispetto alla vigilia e si attesta a 34,53 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 34,23 e successiva a quota 33,93. Resistenza a 34,74.
