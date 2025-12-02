Madrid: balza in avanti Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Solaria
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16,99 Euro con primo supporto visto a 16,35. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)