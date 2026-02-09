Milano 17:35
Madrid: scambi al rialzo per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Solaria rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Solaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,88 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
