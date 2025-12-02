Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 22:00
25.556 +0,84%
Dow Jones 22:02
47.474 +0,39%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,94 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,94 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,94 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```