New York: balza in avanti NetApp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati
, che avanza bene del 3,79%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di NetApp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di attrezzature per data storage
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di NetApp
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 117,8 USD. Supporto stimato a 114. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 121,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)