Milano 9:48
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:48
10.671 -0,14%
25.131 -0,51%

Londra: balza in avanti Fresnillo

Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,74%.
