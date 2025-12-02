New York: performance negativa per AutoZone

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di ricambi e accessori per auto
, che passa di mano con un calo del 3,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di AutoZone
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di AutoZone
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, AutoZone
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3.907,7 USD. Primo supporto a 3.769,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3.720.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)