Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:22
25.521 +0,70%
Dow Jones 19:22
47.368 +0,17%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: performance negativa per AutoZone

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per AutoZone
(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di ricambi e accessori per auto, che passa di mano con un calo del 3,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di AutoZone rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di AutoZone. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, AutoZone evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3.907,7 USD. Primo supporto a 3.769,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3.720.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```