Milano 17:02
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:02
24.536 -1,43%
Dow Jones 17:02
48.896 -1,22%
Londra 17:02
10.299 -0,99%
Francoforte 17:01
24.382 -0,90%

New York: amplia il rialzo McKesson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di McKesson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso McKesson rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di McKesson si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 876,7 USD. Prima resistenza a 966,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 824,2.

