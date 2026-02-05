New York: amplia il rialzo McKesson

(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di McKesson
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso McKesson
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di McKesson
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 876,7 USD. Prima resistenza a 966,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 824,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)