New York: si concentrano le vendite su Valero Energy

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,33% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 178,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 183,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)