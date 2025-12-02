New York: si concentrano le vendite su Valero Energy

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di etanolo
, che presenta una flessione del 3,33% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Valero Energy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Valero Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 178,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 183,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)