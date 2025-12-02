Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:23
25.536 +0,76%
Dow Jones 19:23
47.396 +0,23%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: si concentrano le vendite su Valero Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di etanolo, che presenta una flessione del 3,33% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Valero Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Valero Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 178,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 183,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
