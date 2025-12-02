"Nuove Corsie per il Lavoro": l'evento formativo di Fondimpresa a Roma

(Teleborsa) - "Nuove Corsie per il Lavoro"
è il tema del prossimo evento formativo organizzato da Fondimpresa
, per giovedì 4 dicembre 2025
, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.
L'evento prenderà il via alle ore 10, con un indirizzo di saluto
del Delegato del Sindaco di Roma, l’Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione Investimenti, Monica Lucarelli
.
Nel corso dell'evento sono previsti anche gli interventi
del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto
e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone
.
Dall'Intelligenza artificiale, alla parità di genere, senza tralasciare il tema dell'inclusione sociale e le politiche attive per il lavoro: tanti i temi in agenda nel corso della la mattinata. Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa
, interverrà su Innovazione sociale, nuove opportunità, sviluppo competitivo. Elvio Mauri
, Direttore Generale Fondimpresa, chiuderà l'evento con la programmazione di Fondimpresa per l’anno 2026
.