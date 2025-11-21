La PA punta sui giovani: competenze, merito e nuovi percorsi per attrarre talenti

(Teleborsa) - "I giovani di oggi cercano. La Pubblica amministrazione deve essere uno di questi luoghi: moderna, innovativa e capace di attrarre le nuove energie del Paese". Con queste parole ilè intervenuto allaa Genova, sottolineando come la PA stia diventando sempre più attrattiva per le nuove generazioni.Il ministro ha ricordato i progressi compiuti grazie a inPA, la piattaforma che ha rivoluzionato il reclutamento:, e tempi di selezione ridotti a circa 180 giorni rispetto ai 780 del passato. "È la prova concreta che la Pubblica amministrazione sta cambiando volto e che i giovani tornano a considerarla una scelta professionale credibile", ha affermato.Durante l’evento organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica,– Sblocca il tuo potenziale, Zangrillo ha incontrato numerosi studenti illustrando come il nuovo format porti la PA tra i giovani, offrendo loro l’opportunità di scoprire da vicino cosa significhi lavorare nelle istituzioni: progetti, competenze digitali, innovazione e servizi ai cittadini. "È un modo concreto per mostrare che i", ha spiegato.Il ministro ha poi richiamato l’importanza del merito e dei percorsi di carriera che premiano risultati, impegno e responsabilità. "Una Pubblica amministrazione moderna deve riconoscere. È così che si attraggono i talenti e si costruisce fiducia verso le istituzioni. Il futuro della Pubblica amministrazione passa dai giovani e a loro dico:La PA ha bisogno delle vostre competenze, della vostra visione e della vostra energia".