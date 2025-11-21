La PA punta sui giovani: competenze, merito e nuovi percorsi per attrarre talenti

(Teleborsa) - "I giovani di oggi cercano luoghi di lavoro che sappiano valorizzare competenze, talento e merito
. La Pubblica amministrazione deve essere uno di questi luoghi: moderna, innovativa e capace di attrarre le nuove energie del Paese". Con queste parole il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo,
è intervenuto alla 30esima edizione di "Orientamenti",
a Genova, sottolineando come la PA stia diventando sempre più attrattiva per le nuove generazioni.
Il ministro ha ricordato i progressi compiuti grazie a inPA, la piattaforma che ha rivoluzionato il reclutamento: oltre 2,6 milioni di iscritti, più della metà under 40
, e tempi di selezione ridotti a circa 180 giorni rispetto ai 780 del passato. "È la prova concreta che la Pubblica amministrazione sta cambiando volto e che i giovani tornano a considerarla una scelta professionale credibile", ha affermato.
Durante l’evento organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, GenPA
– Sblocca il tuo potenziale, Zangrillo ha incontrato numerosi studenti illustrando come il nuovo format porti la PA tra i giovani, offrendo loro l’opportunità di scoprire da vicino cosa significhi lavorare nelle istituzioni: progetti, competenze digitali, innovazione e servizi ai cittadini. "È un modo concreto per mostrare che il lavoro pubblico è una strada possibile per chi vuole mettere il proprio talento al servizio del Paese
", ha spiegato.
Il ministro ha poi richiamato l’importanza del merito e dei percorsi di carriera che premiano risultati, impegno e responsabilità. "Una Pubblica amministrazione moderna deve riconoscere impegno, capacità e responsabilità
. È così che si attraggono i talenti e si costruisce fiducia verso le istituzioni. Il futuro della Pubblica amministrazione passa dai giovani e a loro dico: diventate protagonisti del cambiamento.
La PA ha bisogno delle vostre competenze, della vostra visione e della vostra energia".