Milano
11:59
43.524
+0,61%
Nasdaq
1-dic
25.343
0,00%
Dow Jones
1-dic
47.289
-0,90%
Londra
11:59
9.738
+0,36%
Francoforte
11:59
23.770
+0,77%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 12.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto media dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 dicembre 2025 - 10.00
Cede alle vendite l'
indice media italiano
, che retrocede a 9.461,55 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto media dell'Italia
A Piazza Affari, forte ascesa per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: in bella mostra il comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-0,63%
Altre notizie
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: profondo rosso per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia scende verso 9.408,57 punti
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto