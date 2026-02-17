Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:53
24.672 -0,25%
Dow Jones 17:53
49.557 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +1,78% avanza a quota 9.388,58 punti.
