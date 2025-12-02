Milano 11:59
43.524 +0,61%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:59
9.738 +0,36%
Francoforte 11:59
23.770 +0,77%

PLATINUM dell'1/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo bianco-argenteo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.702,3 e primo supporto individuato a 1.609,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.794,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
