PLATINUM dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo bianco-argenteo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.702,3 e primo supporto individuato a 1.609,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.794,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)