Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il FTSE Mid Cap, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 58.458. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 58.178. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 58.071.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
