Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il FTSE Mid Cap, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 58.458. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 58.178. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 58.071.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)