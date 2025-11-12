Milano 9:51
44.918 +1,08%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:51
9.910 +0,11%
24.359 +1,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dell'1,48% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58.179. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.947. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59.411.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
