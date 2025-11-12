Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dell'1,48% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58.179. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.947. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59.411.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)