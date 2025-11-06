Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un 0%.
Lo scenario tecnico del FTSE Mid Cap mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 56.813 con area di resistenza individuata a quota 57.544. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56.569.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)