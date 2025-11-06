Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un 0%.

Lo scenario tecnico del FTSE Mid Cap mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 56.813 con area di resistenza individuata a quota 57.544. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56.569.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```