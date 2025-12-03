Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:32
25.543 -0,05%
Dow Jones 17:32
47.722 +0,52%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,22%)

Il Dow Jones apre a 47.371,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,22%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,22%, a quota 47.371,62 in apertura.
Condividi
```