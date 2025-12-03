Milano 12:04
Migliori e peggiori
DoValue, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Effervescente il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,49%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che doValue mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,98%, rispetto a +0,78% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di medio periodo di doValue rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,723 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,631. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,815.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
