GOLD del 2/12/2025

Finanza
GOLD del 2/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Discesa moderata per il metallo giallo, che chiude la giornata del 2 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di breve periodo dell'oro sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4.239,4. Possibile una discesa fino al bottom 4.165,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4.313,6.


