New York: positiva la giornata per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca d'affari americana
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Goldman Sachs
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 842,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 819,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 805,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)