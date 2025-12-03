Milano 17:35
New York: rosso per Cencora

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti farmaceutici, che presenta una flessione del 3,06%.

L'andamento di Cencora nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Cencora segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 334,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 348,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 329,3.

