PALLADIUM dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,87% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.607 con area di resistenza individuata a quota 1.670. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.586.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)