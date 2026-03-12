Milano 10:03
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:03
10.308 -0,44%
Francoforte 10:03
23.569 -0,30%

PALLADIUM dell'11/03/2026

Finanza
PALLADIUM dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,87% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.607 con area di resistenza individuata a quota 1.670. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.586.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```