Piazza Affari: performance negativa per Tenaris

produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas

FTSE MIB

Tenaris

principale indice della Borsa di Milano

azienda che opera nel settore siderurgico

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,48%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'andamento di breve periodo dell'mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,43 Euro e supporto a 18,14. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)