Piazza Affari: performance negativa per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che sta segnando un calo del 2,48%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Tenaris
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'andamento di breve periodo dell'azienda che opera nel settore siderurgico
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,43 Euro e supporto a 18,14. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)