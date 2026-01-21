Milano
10:51
44.366
-0,78%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:51
10.121
-0,06%
Francoforte
10:51
24.557
-0,59%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per Tenaris
Piazza Affari: risultato positivo per Tenaris
Migliori e peggiori
,
In breve
21 gennaio 2026 - 09.35
Balza in avanti il
produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per Tenaris
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Tenaris
Piazza Affari: al centro degli acquisti Tenaris
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Tenaris
Titoli e Indici
Tenaris
+1,80%
Altre notizie
Piazza Affari: rosso per Tenaris
Piazza Affari: scambi al rialzo per Tenaris
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian
Piazza Affari: risultato positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto