Milano 10:54
45.764 -0,99%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:55
10.422 +0,19%
Francoforte 10:54
24.834 -0,07%

Piazza Affari: risultato positivo per Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Tenaris
Rialzo marcato per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
Condividi
```