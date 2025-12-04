Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 58.442. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 58.195. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 58.113.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```