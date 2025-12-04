Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +0,68%.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16.660,3. Rischio di discesa fino a 16.436,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 16.884,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)