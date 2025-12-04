Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,47%

SSE a 3.879,52 punti

In breve, Finanza
