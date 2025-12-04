Milano 16:58
43.467 +0,20%
Nasdaq 16:58
25.531 -0,30%
Dow Jones 16:58
47.876 -0,01%
Londra 16:58
9.723 +0,32%
Francoforte 16:58
23.898 +0,86%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
