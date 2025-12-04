New York: andamento rialzista per Constellation Energy

(Teleborsa) - Avanza il fornitore statunitense di energia pulita
, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Constellation Energy
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 362,7 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 378,2. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 352,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)