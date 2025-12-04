Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:48
25.570 -0,14%
Dow Jones 18:48
47.875 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: andamento rialzista per Constellation Energy

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Constellation Energy
(Teleborsa) - Avanza il fornitore statunitense di energia pulita, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Constellation Energy perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 362,7 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 378,2. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 352,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```