New York: performance negativa per United Health

(Teleborsa) - Ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie
, che presenta una flessione del 2,22%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di United Health
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 338,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 329,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 347,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)