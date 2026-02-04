Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:47
24.723 -2,43%
Dow Jones 18:47
49.295 +0,11%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: performance negativa per United Health

Seduta in ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie, che mostra un decremento del 2,87%.
