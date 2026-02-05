Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:41
24.764 -0,51%
Dow Jones 18:41
49.202 -0,60%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: calo per United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per United Health
Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie, con una flessione del 3,00%.
Condividi
```