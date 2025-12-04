New York: si concentrano le vendite su Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Retrocede la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, con un ribasso del 3,76%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alexandria Real Estate Equities
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alexandria Real Estate Equities
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,87 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47,68. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)