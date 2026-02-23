Mediolanum Real Estate, il NAV scende a 112,48 milioni: gestione focalizzata sulle dismissioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR
ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2025 del fondo immobiliare quotato Mediolanum Real Estate
.
Al termine del 2025, il Valore Complessivo Netto
(NAV) del Fondo si attesta a 112,48 milioni di euro
. Il valore unitario delle quote è stato fissato a 2,606 euro per la Classe "A" e 1,364 euro per la Classe "B". L'esercizio si è chiuso con un risultato di periodo negativo
per 3,36 milioni di euro
, influenzato principalmente da minusvalenze
su immobili per 4,4 milioni e da una contrazione dei canoni di locazione
, scesi a 8,74 milioni rispetto ai 10,28 milioni dell'anno precedente.
Nonostante il risultato annuale, la SGR sottolinea che "rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto
del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 35,62%".
Nella seconda metà del 2025, la gestione si è focalizzata sull'attività di dismissione
degli asset
in portafoglio.
Per quanto riguarda la remunerazione
dei sottoscrittori, il CdA ha deliberato di non distribuire proventi per le quote di Classe "B", poiché l'ammontare distribuibile è risultato "di lieve entità in proporzione alle quote del fondo". Si ricorda che nel luglio 2025 erano già stati distribuiti proventi per circa 2,46 milioni di euro
.
Il Fondo, che non ha assunto prestiti nel periodo, dispone di una liquidità immediata
pari a 5,76 milioni di euro.