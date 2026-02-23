Mediolanum Real Estate, il NAV scende a 112,48 milioni: gestione focalizzata sulle dismissioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2025 del fondo immobiliare quotatoAl termine del 2025, il(NAV) del Fondo si attesta a. Il valore unitario delle quote è stato fissato a 2,606 euro per la Classe "A" e 1,364 euro per la Classe "B". L'esercizio si è chiuso con unper, influenzato principalmente dasu immobili per 4,4 milioni e da una contrazione dei, scesi a 8,74 milioni rispetto ai 10,28 milioni dell'anno precedente.Nonostante il risultato annuale, la SGR sottolinea che "rispetto all’avvio dell’operatività, ildel Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 35,62%".Nella seconda metà del 2025, la gestione si è focalizzata sull'attività didegliin portafoglio.Per quanto riguarda ladei sottoscrittori, il CdA ha deliberato di non distribuire proventi per le quote di Classe "B", poiché l'ammontare distribuibile è risultato "di lieve entità in proporzione alle quote del fondo". Si ricorda che nel luglio 2025 erano già stati distribuiti proventi per circaIl Fondo, che non ha assunto prestiti nel periodo, dispone di unapari a 5,76 milioni di euro.