Parigi: balza in avanti Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

indice di Parigi

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 236,9 Euro. Prima resistenza a 241,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 233,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)