Parigi: balza in avanti Schneider Electric

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo industriale francese
, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 236,9 Euro. Prima resistenza a 241,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 233,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)