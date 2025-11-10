Milano 13:39
Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.

Lo scenario su base settimanale di Schneider Electric rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 233,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 236,4. Il peggioramento della multinazionale dei prodotti elettrici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 232.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
