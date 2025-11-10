Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
Lo scenario su base settimanale di Schneider Electric
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 233,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 236,4. Il peggioramento della multinazionale dei prodotti elettrici
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 232.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)